Американські баскетболісти повернулися додому

Сергій Чебишев, президент клубу, прокоментував ситуацію з американськими легіонерами. Він розповів, що на матч з Тернополем 11-го лютого легіонери "виходили знервованими".

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Саме тоді вийшла заява президента Байдена про негайну евакуацію американських громадян з України. Після цього ми багато спілкувались з агентами, тренерами та представниками інших команд, щоб розуміти ситуацію по всій країні,

– заявив Чебишев.

До уваги. На тлі зростанні загрози з боку Росії у США закликали своїх громадян покинути Україну. Президент США Джозеф Байден заявив, що Росія може напасти на Україну найближчими днями.

Президент Харківських Соколів розповів, що провів зустріч з американськими легіонерами і спробував їх заспокоїти.

За словами Чебишева, американцями гарантувати швидке реагування на ймовірне погіршення ситуації. Однак, як каже функціонер, гравці вирішили залишити команду та повернутись додому.

Чебишев розповів, що у команді залишився сербський легіонер Алекс Зечевіч. Наразі клубу вирішив шукати нових баскетболістів.

Російські війська на кордоні України

Російська Федерація з осені 2021 року нарощує військовий потенціал на кордоні з Україною. Нещодавно журналіст BuzzFeed News Крістофер Міллер опублікував нові фото скупчення російських військ.

Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання "Союзна рішучість-2022". Цими навчання прикривають масштабне стягнення військ РФ на територію Білорусі.

Україна 11-го лютого дала Росії 48 годин, щоб пояснити свої дії поблизу кордону. Це передбачено у положеннях Віденського документа. Але Москва ніяк не відреагувала на запит.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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