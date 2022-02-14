Американські баскетболісти повернулися додому
Сергій Чебишев, президент клубу, прокоментував ситуацію з американськими легіонерами. Він розповів, що на матч з Тернополем 11-го лютого легіонери "виходили знервованими".
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Саме тоді вийшла заява президента Байдена про негайну евакуацію американських громадян з України. Після цього ми багато спілкувались з агентами, тренерами та представниками інших команд, щоб розуміти ситуацію по всій країні,
– заявив Чебишев.
Президент Харківських Соколів розповів, що провів зустріч з американськими легіонерами і спробував їх заспокоїти.
За словами Чебишева, американцями гарантувати швидке реагування на ймовірне погіршення ситуації. Однак, як каже функціонер, гравці вирішили залишити команду та повернутись додому.
Чебишев розповів, що у команді залишився сербський легіонер Алекс Зечевіч. Наразі клубу вирішив шукати нових баскетболістів.
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