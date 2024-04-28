Выбитые зубы и синяк под глазом: боксерша показала "лицо Франкенштейна" после нокаута
Американская боксерша Сидни Смит надолго запомнит поединок против Кристалл Питтман. После боя спортсменка получили многочисленные травмы лица.
В субботу, 27 апреля, в рамках турнира BKFC KnuckleMania 4 состоялся бой между американскими боксерками Кристалл Питтман и Сидни Смит. Для победы Питтман хватило 48 секунд, пишет 24 Канал.
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Жуткие травмы американской боксерки
В первом раунде Питтман правым хуком пошатнула Смит и сразу же начала ее добивать. Судья остановил поединок, который превратился в одностороннее избиение.
Видео нокаута
Кристалл Питтман одержала победу техническим нокаутом. А Сидни Смит получила изуродованное лицо.
После боя американка опубликовала видео в своем инстаграмме, на котором продемонстрировала полученные травмы. Заметно, что у боксерки большой синяк под глазом, а на нижней челюсти не хватает одного зуба. Впрочем, девушка-боец успокоила своих фанов.
"Я просто хочу поблагодарить за поддержку. Я собираюсь "заморозить" свое лицо Франкенштейна, но в остальном Бог все еще добр со мной",– сказала Смит.
Смит показала полученные травмы: смотрите видео
Что известно о Сидни Смит
- Спортсменке 32 года. Сначала она выступала в ММА, где ее рекорд составляет 5-3 в любителях. Еще один бой она провела в профессиональных боях смешанных единоборств и потерпела поражение.
- Затем Смит дебютировала в боксе с голыми кулаками. Свой первый поединок в 2023 году она выиграла, но два последующих проиграла.