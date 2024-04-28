Выбитые зубы и синяк под глазом: боксерша показала "лицо Франкенштейна" после нокаута

Американская боксерша Сидни Смит надолго запомнит поединок против Кристалл Питтман. После боя спортсменка получили многочисленные травмы лица.

В субботу, 27 апреля, в рамках турнира BKFC KnuckleMania 4 состоялся бой между американскими боксерками Кристалл Питтман и Сидни Смит. Для победы Питтман хватило 48 секунд, пишет 24 Канал.

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Жуткие травмы американской боксерки

В первом раунде Питтман правым хуком пошатнула Смит и сразу же начала ее добивать. Судья остановил поединок, который превратился в одностороннее избиение.

Видео нокаута

Кристалл Питтман одержала победу техническим нокаутом. А Сидни Смит получила изуродованное лицо.

После боя американка опубликовала видео в своем инстаграмме, на котором продемонстрировала полученные травмы. Заметно, что у боксерки большой синяк под глазом, а на нижней челюсти не хватает одного зуба. Впрочем, девушка-боец успокоила своих фанов.

"Я просто хочу поблагодарить за поддержку. Я собираюсь "заморозить" свое лицо Франкенштейна, но в остальном Бог все еще добр со мной",– сказала Смит.

Смит показала полученные травмы: смотрите видео

Что известно о Сидни Смит