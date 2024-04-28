У суботу, 27 квітня, у рамках турніру BKFC KnuckleMania 4 відбувся бій між американськими боксерками Кристал Піттман та Сідні Сміт. Для перемоги Піттман вистачило 48 секунд, пише 24 Канал.
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Моторошні травми американської боксерки
У першому раунді Піттман правим хуком похитнула Сміт та одразу почала її добивати. Суддя зупинив поєдинок, який перетворився на одностороннє побиття.
Відео нокауту
Кристал Піттман здобула перемогу технічним нокаутом. А Сідні Сміт отримала понівечене обличчя.
Після бою американка опублікувала відео у своєму інстаграмі, на якому продемонструвала отримані травми. Помітно, що у боксерки великий синець під оком, а на нижній щелепі не вистачає одного зуба. Втім, бійчиня заспокоїла своїх фанів.
"Я просто хочу подякувати за підтримку. Я збираюся "заморозити" своє обличчя Франкенштейна, але в іншому Бог все ще добрий зі мною", – сказала Сміт.
Сміт показала отримані травми: дивіться відео
Що відомо про Сідні Сміт
- Спортсменці 32 роки. Спочатку вона виступала у ММА, де її рекорд становить 5-3 в аматорах. Ще один бій вона провела у професійних боях змішаних єдиноборств і зазнала поразки.
- Згодом Сміт дебютувала в боксі з голими кулаками. Свій перший поєдинок у 2023 році вона виграла, але два наступних програла.