В Абу-Даби 16 января состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 1. Американец Пунахеле Сориано одержал победу нокаутом над Душко Тодоровичем.

В одном из поединков соревнований в клетке встретились непобедимые бойцы американец Пунахеле Сориано (8-0) и серб Душко Тодорович (10-1), пишет 24 канал.

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Покорение непобедимого

Бой завершился быстрой победой спортсмена из США. Сориано набросился с кулаками на соперника, мощно пробивая в лицо Тодоровича.

Серб не удержался на собственных двоих и упал на канвас. Тогда американец начал еще сильнее бить соперника. Но судья решил мгновенно остановить эту схватку – победа Сориано техническим нокаутом уже в первом раунде.

Оба бойца подошли к поединку с идеальной статистикой в карьере. Сориано семь поединков завершал победой еще в первом раунде (5 нокаутов, 2 сабмишена).

Видео нокаута от Сориано