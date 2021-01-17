В Абу-Дабі 16 січня відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC on ABC 1. Американець Пунахеле Соріано здобув перемогу нокаутом над Душко Тодоровичем.

В одному з поєдинків змагань у клітці зустрілись непереможні бійці американець Пунахеле Соріано (8–0) та серб Душко Тодорович (10–1), пише 24 канал.

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Підкорення непереможного

Бій завершився швидкою перемогою спортсмена із США. Соріано накинувся з кулаками на суперника, потужно пробиваючи у обличчя Тодоровича.

Серб не втримав на власних двох та впав на канвас. Тоді американець почав ще сильніше лупцювати суперника. Але суддя вирішив миттєво зупинити цю сутичку – перемога Соріано технічним нокаутом вже у першому раунді.

Обидва бійці підійшли до поєдинку з ідеальною статистикою у кар'єрі. Соріано сім поєдинків завершував звитягою ще у першому раунді (5 нокаутів, 2 сабмішена).

Відео нокауту від Соріано