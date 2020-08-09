В ночь на 9 августа в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 174. В главном событии турнира встретились 10 номер рейтинга в тяжелом весе российский боец Алексей Олейник (59-14-1) и четвертое место американец Деррик Льюис (24-8).

Льюис нокаутировал Олейника. Бой закончился в начале второго раунда, пишет 24 канал.

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Льюис начал бой с жесткого хайкики, после которых серией ударов он потряс россиянина и после клинча положил того на настил. Более изощренный в партере Олейник начал контролировать оппонента сбоку и безуспешно пытался провести болевой прием.

Потом Алексей попытался задушить американца, но преимущество в физической силе помогло Льюису. Во втором раунде Льюис правым боковым свалил Олейника с ног, а затем начал добивать соперника до тех пор, пока рефери не остановил бой.

Деррик Льюис – Алексей Олейник видео нокаута

Что известно об Алексее Олейнике?

42-летний Олейник выступает в смешанных единоборствах с 1996 года. На его счету 73 поединка в MMA, в которых он одержал 59 побед и потерпел 13 поражений, один бой завершился вничью.

В 2014 году Олейник появился на публике в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию".

Позже сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Потом он получил российский паспорт и продолжил выступать уже под флагом РФ. Въезд в Украину ему запрещен.