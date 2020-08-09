У ніч на 9 серпня в Лас-Вегасі пройшов турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 174. У головній події турніру зустрілися 10 номер рейтингу у важкій вазі російський боєць Олексій Олійник (59-14-1) і четверте місце американець Деррік Льюїс (24-8).

Льюїс нокаутував Олійника. Бій закінчився на початку другого раунду, пише 24 канал.

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Льюїс почав бій з жорсткого хайкікі, після яких серією ударів він потряс росіянина і після клінчу поклав того на настил. Більш витончений в партері Олійник почав контролювати опонента збоку і безуспішно намагався провести больовий прийом.

Потім Олексій спробував задушити американця, але перевага у фізичній силі допомогла Льюїсу. У другому раунді Льюїс правим боковим звалив Олійника з ніг, а потім почав добивати суперника до тих пір, поки рефері не зупинив бій.

Деррік Льюїс – Олексій Олійник відео нокауту

Що відомо про Олексія Олійника?

42-річний Олійник виступає у змішаних єдиноборствах з 1996 року. На його рахунку 73 поєдинки в MMA, в яких він здобув 59 перемог і зазнав 13 поразок, один бій завершився внічию.

У 2014 році Олійник з'явився на публіці у футболці із зображенням Володимира Путіна, пояснивши це бажанням "у чомусь показати свою життєву позицію".

Пізніше сказав, що не хоче бути громадянином України, бо йому "в цій країні незатишно". Потім він отримав російський паспорт і продовжив виступати вже під прапором РФ. В'їзд в Україну йому заборонений.