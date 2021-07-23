Церемония жеребьевки дзюдо состоялась в четверг, 22 июля. В первом круге Нурину, выступающему в весовой категории до 73 килограмм, выпало соревноваться с суданским дзюдоистом Мохамедом Абдалрасулом. В случае победы, он бы вышел на израильтянина Тохара Бутбула. Такая перспектива не слишком понравилась Нурину и его тренеру, поэтому алжирец решил сняться.

Стоит внимания Российский телеканал вместо выхода Украины на Олимпиаде показал рекламу

Выступая перед алжирским телеканалом поздно вечером в четверг, Нурин сказал, что его политическая поддержка дела палестинцев лишила его возможности соперничать с израильтянином.

"Мы много работали, чтобы выступить на Олимпиаде... но дело палестинцев важнее всего этого", – заявил Нурин.

"Нам не повезло с жеребьевкой. У нас есть израильский соперник, и поэтому нам пришлось сняться с соревнований. Мы приняли правильное решение", – добавил тренер Нурина Амар Бен Яклиф.

Стоит добавить, что это не впервые Нурин снимается с соревнований, где ему может выпасть вероятность соперничать с Бутбулем. Так было и в 2019 году на чемпионате мира.

Кроме того, в противостоянии арабских и израильских дзюдоистов уже были случаи проявления ненависти и угроз. На Олимпиаде в Рио-2016 египетский дзюдоист Ислам Эль Шахаби уступил израильтянину Ору Сассону. После боя египтянин отказался пожать руку своему сопернику. Кроме того, он подвергся немалой критике в соцсетях от радикальных группировок из-за этого поражения.

В апреле 2019 году Международная федерация дзюдо на четыре года отстранила Иранскую федерацию дзюдо от международных соревнований. Причина – давление на иранских спортсменов со стороны чиновников с требованием сниматься с соревнований, если среди их соперников может быть израильтянин. Так было и с Саидом Моллаи. Из-за этого спортсмен решил сменить гражданство и теперь выступает за Монголию.