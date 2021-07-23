Церемонія жеребкування дзюдо відбулася у четвер, 22 липня. У першому колі Нуріну, який виступає у ваговій категорії до 73 кілограм, випало змагатися з суданським дзюдоїстом Мохамедом Абдалрасулом. У випадку перемоги, він би вийшов на ізраїльтянина Тохара Бутбула. Така перспектива не надто сподобалася Нуріну та його тренеру, тож алжирець вирішив знятися.

Варте уваги Російській телеканал замість виходу України на Олімпіаді показав рекламу

Виступаючи перед алжирським телеканалом пізно ввечері в четвер, Нурін сказав, що його політична підтримка справи палестинців позбавила його можливості змагатися з ізраїльтянином.

"Ми багато працювали, щоб виступити на Олімпіади... але справа палестинців найважливіше цього", – заявив Нурін.

"Нам не пощастило з жеребкуванням. У нас є ізраїльський суперник, і тому нам довелося знятися зі змагань. Ми прийняли правильне рішення", – додав тренера Нуріна Амар Бен Якліф.

Варто додати, що це не вперше Нурін знімається зі змагань, де йому може випасти ймовірність змагатися з Бутбулем. Так було і у 2019 році на чемпіонаті світу.

Окрім того, у протистоянні арабських та ізраїльських дзюдоїстів вже були випадки прояву ненависті та погроз. На Олімпіаді в Ріо-2016 єгипетський дзюдоїст Іслам Ель Шахабі поступився ізраїльтянину Ору Сассону. Після бою єгиптянин відмовився потиснути руку своєму супернику. Окрім того, він чималої критики у соцмережах від радикальних угрупувань через цю поразку.

У квітні 2019 році Міжнародна федерація дзюдо на чотири роки відсторонила Іранську федерацію дзюдо від міжнародних змагань. Причина – тиск на іранських спортсменів зі сторони чиновників з вимогою зніматися зі змагань, якщо серед їх суперників може бути ізраїльтянин. Так було і з Саїдом Моллаї. Через це спортсмен вирішив змінити громадянство і тепер виступає за Монголію.