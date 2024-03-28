В стиле пляжного футбола: алжирский футболист забил гол эффектным ударом через себя – видео
Во вторник, 26 марта, состоялся ряд товарищеских матчей между национальными сборными по футболу. В одном из них Алжир на своем поле принимал Южную Африку.
Поединок закончился боевой ничьей со счетом 3:3. Спас хозяев от поражения Яссин Бензия, который забил очень эффектный гол, пишет 24 Канал.
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На 70-й минуте полузащитник Карабаха получил передачу от Монсефа Бакрара вблизи линии вратарской площадки, находясь спиной к воротам соперника. Бензия в одно касание обработал мяч, подбросив себе в стиле пляжного футбола, и красивым ударом через себя попал в сетку ворот.
Таким образом алжирец окончательно стал героем матча, ведь был вовлечен в каждый гол своей команды. Он оформил дубль и отдал результативную передачу.
Смотрите видео эффектного взятия ворот от Яссина Бензия
Что известно о Яссине Бензия
- 29-летний воспитанник французского Лиона
- В течение карьеры выступал за Лилль, Дижон, Фенербахче, Олимпиакос, Хатайспор и Карабах
- Обладатель Кубка Греции и Суперкубка Франции
- Чемпион Азербайджана
- За сборную Алжира дебютировал в 2016 году. Всего за "зеленых" провел 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист.