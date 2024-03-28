Поєдинок закінчився бойовою нічиєю з рахунком 3:3. Врятував господарів від поразки Яссін Бензія, який забив дуже ефектний гол, пише 24 Канал.

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На 70-й хвилині півзахисник Карабаха отримав передачу від Монсефа Бакрара поблизу лінії воротарського майданчика, перебуваючи спиною до воріт суперника. Бензія в один дотик обробив м'яч, підкинувши собі в стилі пляжного футболу, і красивим ударом через себе влучив у сітку воріт.

Таким чином алжирець остаточно став героєм матчу, адже був залучений до кожного гола своєї команди. Він оформив дубль та віддав результативну передачу.

Дивіться відео ефектного взяття воріт від Яссіна Бензія

Що відомо про Яссіна Бензія