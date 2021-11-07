Альварес стал абсолютным чемпионом мира, мощно нокаутировав Планта: видео

Мексиканский боксер Сауль Альварес провел бой в Лас-Вегасе против Калеба Планта. Канело нокаутировал соперника и стал абсолютным чемпионом мира.

"Король" Альварес остался на вершине

Главный бой боксерского шоу состоялся в ночь с 6 на 7 ноября на арене "MGM Grand". Чемпион WBC, WBA, WBO Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира.

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На этот раз перед мощным кулаком мексиканца не устоял чемпион IBF Калеб Плант. Поединок длился 11 раундов. Канело зажал Планта в углу ринга, выбросил левый хук, который уложил американца на канвас – нокдаун. Однако Калеб сумел подняться на ноги, но было видно, как сложно соперник выдерживает удары от Альвареса. Это увидел и Канело. Мексиканец бросился в атаку и во второй раз отправил Планта на канвас.



Суаль Альварес – абсолютный чемпион мира / Фото instagram.com/showtimeboxing

Судья сигнализировал о прекращении боя. Альварес нанес Калебу первое поражение в профессионалах. Альварес получил все чемпионские титулы, в тот момент на его голове уже была надета корона.

Видео нокаута от Канело