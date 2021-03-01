В ночь с 27 на 28 февраля Сауль Альварес одержал победу над Авни Йылдырымом в третьем раунде. Известны гонорары боксеров за этот поединок.

В США Сауль Альварес сумел одержать яркую победу над боксером из Турции. Авни Йылдырым продержался на ринге всего три раунда.

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Гонорары боксеров

Йылдырым отказался выходить на 4-й раунд после мощных атак соперника в предыдущем – досрочная победа Альвареса. Для него это уже 44-й успех на профессиональном ринге.

Мексиканец защитил свои титулы WBC и WBA в рамках второго среднего веса. Такая победа принесла Альваресу гонорар в 20 миллионов долларов. Интересно, некоторые СМИ сообщают, что сумма бойца могла вырасти вплоть до 30 миллионов долларов.

А вот его соперник заработал почти в 10 раз меньше – всего 2,5 миллиона долларов.

Следующий бой Альварес проведет 8 мая против британца Билли Джо Сондерса.