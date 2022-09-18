Дочь Альвареса поздравила отца с важной победой в раздевалке: трогательное видео

В Лас-Вегасе закончился вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing, главным событием которого стало чемпионское сражение между мексиканцем Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным из Казахстана. На кону стоял титул абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

Трогательный момент для боксера

Сауль Альварес победил Геннадия Головкина единодушным решением судей. После поединка мексиканского боксера в раздевалке ждала дочь.

Кстати Альварес сохранил звание абсолютного чемпиона, но не смог нокаутировать Головкина

Это действительно милое, что вы можете увидеть. Звездный отец даже немного станцевал с дочерью.

Милое видео

Что известно о бое

Альварес и Головкин третий раз встретились в дуэли между собой. В сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а через год Сауль выиграл решением большинства судей.

На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, принадлежащем Канело с ноября 2021 года.

Головкин не планирует уходить на пенсию. В комментарии после боя он поблагодарил фанатов и пообещал вернуться, напомнив, что он все еще чемпион. Поединок проходил во втором среднем весе, Геннадий – чемпион WBA и IBF в среднем весе.

В то время как Канело хочет реванш против Бивола. Пока это только разговоры, но Сауль нарушает их довольно часто.