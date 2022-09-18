Зворушливий момент для боксера

Сауль Альварес переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів. Після поєдинку на мексиканського боксера у роздягальні чекала донька.

До речі Альварес зберіг звання абсолютного чемпіона, але не зміг нокаутувати Головкіна

Це дійсно наймиліше, що ви можете побачити. Зірковий татусь навіть трішки станцював з донечкою.

Миле відео

Що відомо про бій

Альварес та Головкін втретє зустрілися у дуелі між собою. У вересні 2017 року було зафіксовано нічию, а через рік виграв Сауль рішенням більшості суддів.

На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі, що належить Канело з листопада 2021 року.

Головкін не планує йти на пенсію. У коментарі після бою він подякував фанатам та пообіцяв повернутись, нагадавши, що він – все ще чемпіон. Поєдинок проходив у другій середній вазі, Геннадій – чемпіон WBA та IBF у середній вазі.

Тоді як Канело хоче реванш проти Бівола. Поки це лиш розмови, але Сауль порушує їх доволі часто.