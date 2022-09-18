У Головкина проблемы со здоровьем, – Ломаченко прокомментировал победу Канело

Сауль Канело Альварес защитил свой абсолютный титул в поединке против Геннадия Головкина. Поединок в Лас-Вегасе закончился единогласным решением судей – 116-112, 115-113, 115-113.

Ломаченко: Очень интересный бой

Этот бой посетил и украинский боксер Василий Ломаченко. Он даже успел прокомментировать противостояние.

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"Очень интересный бой. Всегда исторический момент, когда проводят трилогию. Сауль провел хороший поединок, но, возможно, Головкин уже слишком стар. Не знаю, что Каннело делать дальше. Возможно, реванш против Бивола. Я бы хотел этот бой.

Не знаю, стоит ли Головкину завершать карьеру. Это его решение. Но он уже легенда, может уходить на пенсию. Думаю, у Геннадия проблемы со здоровьем, потому что он весь бой работал только левой рукой", – сказал Ломаченко.

Альварес и Головкин третий раз встретились в дуэли между собой. В сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а через год Сауль выиграл решением большинства судей.

На кону стоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, принадлежащем Канело с ноября 2021 года.

Когда выйдет Ломаченко на ринг

Василий Ломаченко 12 августа официально получил нового соперника. Соперником украинца стал американец Джемейн Ортис. Этот поединок состоится 29 октября в Нью-Йорке.

Для Ломаченко это будет первое сражение с декабря 2021-го, когда он решением судей победил Ричарда Комми.