Альтернативная сборная Украины: кто из футболистов мог бы усилить национальную команду

Сборная Украины по футболу в 2021 году сыграет еще два матча. На эти матчи вызвали 25 игроков. Бывший полузащитник сборной Украины Артем Яшкин составил свой список футболистов, которые могли бы получить вызов в национальную команду.

Артем Яшкин составил список из игроков, которые еще продолжают выступать на профессиональном уровне. И чей опыт и игра могли бы пригодиться сборной Украины.

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Для постройки он использовал схему 5-3-2 с тремя центральными защитниками и двумя латералями.

В центре защиты, по мнению Яшкина, можно было бы выпустить трио защитников Евгений Хачериди (без клуба), Дмитрий Чигринский (Ионикос, Греция) и Игорь Пластун (Лудогорец, Болгария). На флангах могли бы сыграть Сергей Болбат (Десна) и Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

В центре полузащиты могли бы выступить Виктор Коваленко (Специя, Италия), Роман Безус (Гент, Бельгия) и Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия).

А вот что касается нападающих, то Яшкин предложил аж четырех кандидатов: Евгения Селезнева (Минай), Дениса Олейника (СИК, Финляндия), Романа Зозулю (Фуэнлабрада, Испания) и Артема Кравца (Коньяспор, Турция). Для формирования альтернативной сборной он решил остановиться на первых двух, Зозулю и Кравца отправив в запас этой команды.

Что касается других запасных игроков, то среди них также выделил защитников Василия Кравца (Спортинг Хихон, Испания) и Николая Морозюка (без клуба), а также полузащитников Ивана Петряка (Фехервар, Венгрия) и Евгения Шахова (АЕК, Греция).

Стоит добавить, что в свое время каждый из этих игроков вызывался в сборную Украины. А Виктор Коваленко получил вызов и на ноябрьский сбор.