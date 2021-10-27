Артем Яшкін склав список з гравців, які ще продовжують виступати на професійному рівні. І чий досвід та гра могли б стати у пригоді збірній України.

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Для побудови він використав схему 5-3-2 з трьома центральними захисниками та двома латералями.

У центрі захисту, на думку Яшкіна, можна було б випустити тріо захисників Євген Хачеріді (без клубу), Дмитро Чигринський (Іонікос, Греція) та Ігор Пластун (Лудогорець, Болгарія). На флангах могли б зіграти Сергій Болбат (Десна) та Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

В центрі півзахисту могли б виступити Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Роман Безус (Гент, Бельгія) та Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина).

А от щодо нападників, то Яшкін запропонував аж чотирьох кандидатів – Євгена Селезньова (Минай), Дениса Олійника (СІК, Фінляндія), Романа Зозулю (Фуенлабрада, Іспанія) та Артема Кравця (Коньяспор, Туреччина). Для формування альтернативної збірної він вирішив зупинитися на перших двох, Зозулю та Кравця відправивши в запас цієї команди.

Щодо інших запасних гравців, то серед них також виділив захисників Василя Кравця (Спортінг Хіхон, Іспанія) та Миколу Морозюка (без клубу), а також півзахисників Івана Петряка (Фехервар, Угорщина) та Євгена Шахова (АЕК, Греція).

Варто додати, що свого часу кожен з цих гравців викликався до збірної України. А Віктор Коваленко отримав виклик і на листопадовий збір.