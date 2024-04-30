Не выдержала хейта: скандальная гребчиха, которая угрожала Днепру, удалила свой инстаграм

Чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова попала в громкий скандал из-за неадекватного видео жителям Днепра. После грандиозной огласки спортсменка удалила свою страницу в социальной сети.

Алсу Алейникова пробила очередное дно своим позорным видео. Спортсменка оскорбляла жителей своего родного города Днепра и желала им российских бомбардировок, пишет 24 Канал.

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Спортсменка оскорбила украинцев и получила ответ

В комментариях под своим постом гребчица спровоцировала ответную реакцию. Пользователи начали писать гневные комментарии спортсменке. Они посоветовали ей больше не возвращаться в родной город.

"Пизд*ц тебе в Днепре, мы такое не прощаем".

"Необразованная, невоспитанная, ограниченная тупенькая тварь. Позор родителям, их позор. Мусор нашей страны, к сожалению".

"Скоро тебе будет эскорт и эскортом".

"Надеюсь, служба Божья тебя быстро найдет".

"Давай, бери свою мамку, становитесь на колени и просите прощения. Тупорылое создание".

После этого Алейникова удалила свою страницу в инстаграме. О чем думала гребчица, когда публиковала свой пост, остается лишь догадываться.

Алсу Алейникова / фото из инстаграммы Алейниковой

Кто такая Алсу Алейникова

Алсу Алейникова – трехкратная чемпионка Украины по академической гребле (2017, 2018, 2019). Имеет звание мастер спорта. Вызывалась в сборную Украины.

22-летняя спортсменка также занимается вокалом и работает моделью. Алсу планирует попробовать себя в актерской профессии.

Мать Алейниковой известная гребчица Дина Мифтахутдинова, которая на Олимпийских играх-1996 получала "серебро". Сейчас Мифтахутдинова является депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа".