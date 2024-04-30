"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне": дочь призерки Олимпиады выдала дикий зашквар

Алсу Алейникова попала в громкий скандал из-за неадекватных видео в соцсетях. Девушка унизила украинцев и пожелала жителям родного Днепра новых российских атак.

Большинство украинских спортсменов объединились вокруг помощи Украине в войне с Россией. Известные личности помогают в гуманитарном и финансовом аспектах пострадавшим от агрессии, пишет 24 Канал.

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Дикий зашквар чемпионки по гребле

Однако, к сожалению, в мире спорта остается немало предателей. В очередную дикую историю попала чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова.

На своей странице в инстаграм девушка сорвалась на украинцах, вылив кучу дерьма на сограждан. Она похвасталась планами посетить Дубай, а самим украинцам в это время пожелала новых российских атак и побольше прятаться в бомбоубежищах.

Видео спича Алсу Алейниковой:

Кто такая Алсу Алейникова

Интересно, что в начале полномасштабной войны 22-летняя девушка выступала с патриотической позицией и даже открывала сборы в помощь военным. Она также была членом сборной Украины по гребле и участвовала в юношеском чемпионате мира.

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В комментариях отметили, что, скорее всего, Алсу сорвалась после обвинений в коллаборационизме. Пользователи предположили, что девушка уже покинула Украину, поэтому может себе позволить нести любой бред. Интересно, что эти скандальные видео из сториз она уже удалила.

К слову, Алейникова является дочерью другой известной гребчихи Дины Мифтахутдиновой, которая на Олимпийских играх-1996 брала серебро. Сейчас мать этой спортсменки является депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа".