"Я полечу в Дубай, а вы будете сидеть в войне": дочь призерки Олимпиады выдала дикий зашквар
Алсу Алейникова попала в громкий скандал из-за неадекватных видео в соцсетях. Девушка унизила украинцев и пожелала жителям родного Днепра новых российских атак.
Большинство украинских спортсменов объединились вокруг помощи Украине в войне с Россией. Известные личности помогают в гуманитарном и финансовом аспектах пострадавшим от агрессии, пишет 24 Канал.
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Дикий зашквар чемпионки по гребле
Однако, к сожалению, в мире спорта остается немало предателей. В очередную дикую историю попала чемпионка Украины по гребле Алсу Алейникова.
На своей странице в инстаграм девушка сорвалась на украинцах, вылив кучу дерьма на сограждан. Она похвасталась планами посетить Дубай, а самим украинцам в это время пожелала новых российских атак и побольше прятаться в бомбоубежищах.ВНИМАНИЕ! НА ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
Видео спича Алсу Алейниковой:
Кто такая Алсу Алейникова
Интересно, что в начале полномасштабной войны 22-летняя девушка выступала с патриотической позицией и даже открывала сборы в помощь военным. Она также была членом сборной Украины по гребле и участвовала в юношеском чемпионате мира.
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В комментариях отметили, что, скорее всего, Алсу сорвалась после обвинений в коллаборационизме. Пользователи предположили, что девушка уже покинула Украину, поэтому может себе позволить нести любой бред. Интересно, что эти скандальные видео из сториз она уже удалила.
К слову, Алейникова является дочерью другой известной гребчихи Дины Мифтахутдиновой, которая на Олимпийских играх-1996 брала серебро. Сейчас мать этой спортсменки является депутатом Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа".