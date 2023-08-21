Світовий футбол ізолювався від Росії з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Клуби та збірні досі не допускають до міжнародних змагань.

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При цьому деякі клуби не цураються вести фінансові справи із представниками РФ. Наприклад, нещодавно Реал Сосьєдад придбав гравця збірної Росії Арсена Захаряна за 13 мільйонів євро.

У зворотньому напрямку свого гравця відправила Альмерія, яка минулого сезону ледь врятувалась від вильоту (17 місце). Команда Ла Ліги прийняла пропозицію Спартака щодо центрального захисника Срджана Бабича.

Московський клуб уклав із сербом контракт на три роки, заплативши 5 мільйонів євро. Варто нагадати, що будь-які гроші, отримані з Росії, є кривавими, адже місцеві компанії платять податки у бюджет країни-терористки і допомагають їй вбивати українців.

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Нещодавно зовсім по-іншому вчинив італійський Сассуоло. Колишня команда Роберто Де Дзербі отримала пропозицію у 8 мільйонів євро від того ж таки Спартака щодо бразильського захисника Рожеріо.

Втім власник італійської команди відмовився від пропозиції, мотивуючи це порушенням етичних норм під час війни Росії проти України. У підсумку для Рожеріо знайшли новий клуб, оборонець за 5 мільйонів відправився до Вольфсбурга.