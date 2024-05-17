Альмерия – Барселона 0:2

Голы: Лопес, 14, 67.

После разгромного поражения от Жироны, Барселона потеряла второе место в турнирной таблице. Однако после не слишком удачных матчей соперника, "каталонцы" вернули себе вторую позицию и по результатам матча с Альмерией, имеют шанс оторваться и побороться за вице-чемпионство, пишет 24 канал.

Успешно реализованные атаки Барселоны принесли ей победу

С первых минут Барселона пыталась создать давление на соперника. Уже на 14-й минуте Фермин Лопес с навесной передачи направил мяч в ворота Альмерии.

На 21-й минуте хозяева создали очень опасный момент в штрафной площади Барселоны, однако мяч прокатился мимо ворот. Впоследствии в Альмерии снова был хороший шанс для гола, однако стойка помешала команде.

Уже на 67-й минуте Лопес оформил дубль и поставил точку в этом матче.

Таким образом, по результатам матча Барселона увеличила свой отрыв от Жироны до 4 очков.

Видеообзор матча Альмерия – Барселона

Напомним, что следующий, 37-й тур Ла Лиги начнется в субботу, 18 мая.