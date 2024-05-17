Альмерія – Барселона 0:2

Голи: Лопес, 14, 67.

Після розгромної поразки від Жирони, Барселона втратила друге місце у турнірній таблиці. Однак після не надто вдалих матчів суперника, "каталонці" повернули собі другу позицію і за результатами матча з Альмерією, мають шанс відірватись і поборотись за віцечемпіонство, пише 24 канал.

Успішно реалізовані атаки Барселони принесли їй перемогу

З перших хвилин Барселона намагалася створити тиск на суперника. Вже на 14-й хвилині Фермін Лопес з навісної передачі направив м'яч у ворота Альмерії.

На 21-й хвилині господарі створили дуже небезпечний момент у штрафному майданчику Барселони, однак м'яч прокотився повз ворота. Згодом в Альмерії знову був хороший шанс для гола, однак стійка завадила команді.

Вже на 67-й хвилині Лопес оформив дубль і поставив крапку у цьому матчі.

Таким чином, за результатами матчу Барселона збільшила свій відрив від Жирони до 4 очок.

Відеоогляд матчу Альмерія – Барселона

Нагадаємо, що наступний, 37-й тур Ла Ліги розпочнеться в суботу, 18 травня.