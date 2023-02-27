Барселона сенсационно проиграла Альмерии: Реал не воспользовался подарком – видеообзор

В воскресенье, 26 февраля, 23 тур принес еще одну сенсацию. Барселона внезапно проиграла на выезде Альмерии.

Альмерия – Барселона 0:1

Гол: Туре, 24

Начало встречи запомнилось не столько моментами, сколько борьбой на футбольном поле. На 24-й минуте Альмерии удалось шокировать серьезного соперника Каталонии. Суарес Чаррис классно забросил на ход Туре, Малийский нападающий мощным ударом потряс каркас ворот. Мяч от перекладины залетел в сетку ворот тер Штегена - 1:0, информирует 24 канал.

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Альмерия была ближе ко второму голу, чем Барселона к мировой. Баптистан в стиле каратэ достался на дальней стойке после передачи с углового, но попасть во владение тер Штегена не сумел.

Даже после перерыва хозяева были активнее в атаке. Барселона фактически не входила в штрафную соперника. Были угловые, штрафной, но ни один из них не закончился острым для голкипера Альмерии Мартинеса.

У Левандовского не было ни одного момента.

Лишь на 81-й минуте каталонский клуб создал остроту. Аларкон был первым на добивании после стандарта, но появившийся из замены футболист пробил прямо в руки голкипера.

Хозяева ответили дальним ударом в руки тер Штегена от Средства.

Защита Альмерии сдерживала все атаки грозного соперника. Араухо был близок к голу. Рональд отозвался на передачу в зону 11 метров, но добраться до мяча не сумел.

Как ни старались подопечные Хави забить, но спасти ничью не удалось. Альмерия выиграла 1:0.

Барселона проиграла, но не потеряла лидерство в Ла Лиге. Реал тоже не победил в 23 туре, расписав мировую с Атлетико в мадридском дерби 1:1. Преимущество каталонского клуба сократилось до 7 баллов над "сливочными".

Альмерия с 25 очками занимает лишь 15-е место среди 20 клубов Ла Лиги.

Альмерия – Барселона: видеообзор матча