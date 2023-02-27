Альмерія – Барселона 0:1

Гол: Туре, 24

Початок зустрічі запам'ятався не так моментами, як боротьбою на футбольному полі. На 24-й хвилині Альмерії вдалось шокувати серйозного суперника з Каталонії. Суарес Чарріс класно закинув на хід Туре, Малійський нападник потужним ударом сколихнув каркас воріт. М'яч від поперечини залетів у сітку воріт тер Штегена – 1:0, інформує 24 канал.

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Футболісти каталонського клубу сигналізували арбітру про офсайд, якого там не було.

Альмерія була ближчою до другого гола, аніж Барселона до мирової. Баптістан у стилі карате дістався на дальній стійці після передачі з кутового, але влучити у володіння тер Штегена не зумів.

Навіть після перерви господарі були активнішими в атаці. Барселона фактично не заходила у штрафний майданчик суперника. Були кутові, штрафній, але жоден із них не закінчився чимось гострим для голкіпера Альмерії Мартінеса.

Левандовський не мав жодного моменту.

Лише на 81-й хвилині каталонський клуб створив гостроту. Аларкон був першим на добиванні після стандарту, але футболіст, який з'явився із заміни, пробив прямо у руки голкіпера.

Господарі відповіли дальнім ударом у руки тер Штегена від Кошти.

Захист Альмерії стримував усі атаки грізного суперника. Араухо був близьким до голу. Рональд відгукнувся на передачу у зону 11 метрів, але дістатись повністю до м'яча не зумів.

Як не старались підопічні Хаві забити, але врятувати бодай нічию не вдалось. Альмерія перемогла 1:0.

Барселона програла, але не втратила лідерство у Ла Лізі. Реал теж не переміг у 23-му турі, розписавши мирову з Атлетіко у мадридському дербі 1:1. Перевага каталонського клубу скоротилась до 7 балів над "вершковими".

Альмерія з 25 очками посідає лише 15-ту сходинку серед 20 клубів Ла Ліги.

Альмерія – Барселона: відеоогляд матчу