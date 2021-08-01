Украина потеряла первого представителя в женской борьбе на Олимпиаде, неудачи в легкой атлетике

На летних Олимпийских играх в Токио 1 августа проходит 9 соревновательный день. К сожалению, сборная Украины потеряла сразу 4 представительниц.

Неудача в борьбе

Украина потеряла первую представительницу в борьбе на Олимпийских Играх в Токио. Алла Белинская, дебютировавшая на Олимпиаде, не преодолела первый раунд в женской борьбе.

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Украинка с минимальным счетом уступила в первой же схватке. Алла проиграла призеру чемпионатов мира Чжоу Цянь из Китая.

Поражения в легкой атлетике

Ирина Новожилова и Ирина Климец не квалифицировались в финал соревнований по метанию молота на Олимпиаде-2020.

Новожилова показала результат 59,85 м и заняла 30 место. Климец заняла 21 место с результатом 68.29 м.

Легкоатлетка Наталья Стребкова не вышла в финал Олимпиады в беге на 3000 м с препятствиями. Она показала результат 9.49,15 с и заняла 35 место.