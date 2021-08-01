Невдача у боротьбі

Україна втратила першу представницю у боротьбі на Олімпійських Іграх у Токіо. Алла Белінська, яка дебютувала на Олімпіаді, не подолала перший раунд у жіночій боротьбі.

Варте уваги Українець Теміров вийшов у півфінал Олімпіади: борець знищив титулованих суперників

Українка з мінімальним рахунком поступилася у першій же сутичці. Алла програла призерці чемпіонатів сівту Чжоу Цянь з Китаю.

Поразки в легкій атлетиці

Ірина Новожилова та Ірина Климець не кваліфікувалися у фінал змагань з метання молота на Олімпіади-2020.

Новожилова показала результат 59,85 м та зайняла 30 місце. Климець посіла 21 місце з результатом 68.29 м.

Легкоатлетка Наталія Стребкова не вийшла у фінал Олімпіади в бігу на 3000 м з перешкодами. Вона показала результат 9.49,15 с та зайняла 35 місце.