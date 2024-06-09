Интересный ход от звезды Ливерпуля: вратарь сборной Бразилии вышел на матч под 110 номером

Алиссон Бекер решил взять необычный номер на спарринг с Мексикой. В итоге Бразилия порадовала фанатов красивым камбэком.

В начале июня национальные сборные проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к крупным турнирам. Не отстает и сборная Бразилии, которой предстоит участие в Копа Америка-2024.

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Интересная акция от Алиссона

В ночь на воскресенье, 9 июня, подопечные Дориваля Жуниора провели спарринг против Мексики. На игре произошло неожиданное событие с участием капитана бразильцев Алиссона Беккера.

Игрок Ливерпуля появился на поле под необычным 110 номером, хотя обычно игроки используют с 1 по 99 номера. Такое решение Алиссона было вызвано празднованием 110-го года с момента основания Федерации футбола Бразилии.



Необычный номер Алиссона / фото из инстаграма сборной Бразилии

Сам матч тоже не разочаровал, подарив ливень голов. Перед компенсированным временем бразильцы вели со счетом 2:1, но на 90+3 минуте счет сравнял Мартинес.

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Однако "селесао" все равно вырвали победу, на седьмой компенсированной минуте отличился будущий игрок Реал Эндрик. Свой следующий товарищеский матч Бразилия сыграет 13 июня против США.

Видеообзор матча Мексика – Бразилия:

Напомним, что Копа Америка-2024 стартует 20 июня. Команда Дориваля Жуниора попала в одну группу с Коста-Рикой, Парагваем и Колумбией. Финал турнира назначен на 14 июля.