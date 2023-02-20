Жена погибшего киборга и рекордсмена мира по пауэрлифтингу вступила в ряды ВСУ
Источник:OBOZREVATEL
Вдова героя Алина Карнаухова решила продолжить дело мужа и встать на защиту Украины от российских захватчиков.
В мае 2022 года в Харьковской области погиб мастер спорта по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов. Спортсмен был командиром отделения разведки в 93-й бригаде "Холодный Яр".
Читайте также Во время обороны Бахмута погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк
Жена погибшего защитника Украины Алина Карнаухова решила продолжить дело мужа и вступила в ряды ВСУ. О своем мужественном поступке Алина рассказала изданию Обозреватель.
Это не было для меня каким-то очень трудным решением, идет война и каждый должен что-то делать для нашей победы. Мой муж погиб за эту победу, не доделал свое дело, потому что его жизнь унесли. И я не хочу, чтобы его смерть была тщетна. Я верю в нашу победу, но недооценивать врага я не имею права. И это мой величайший ужас, что все эти смерти будут напрасны. А они станут тщетными в тот момент, когда мы проигрываем. Поэтому вся ответственность на нас, на живых, потому что они уже сделали все, что могли, а мы остались и мы не имеем права позволить, чтобы это все напрасно,
– рассказала жена погибшего защитника Украины.
Что известно о Сергее Карнаухове
- Напомним, Сергей Карнаухов был рекордсменом мира по пауэрлифтингу. В 1999 году становился чемпионом мира среди юниоров. Неоднократно взбирался на пьедестал по итогам всеукраинских соревнований.
- В 2014 году встал на защиту Украины, как только появились "зеленые человечки" в Крыму.
- Сергей был защитником Донецкого аэропорта, Авдеевки. В 2019 году получил ранение от пули снайпера.
- С началом полномасштабной военной агрессии вернулся в ряды ВСУ. Погиб герой, защищая Харьковскую область от российских захватчиков.