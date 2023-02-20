Жена погибшего киборга и рекордсмена мира по пауэрлифтингу вступила в ряды ВСУ

Вдова героя Алина Карнаухова решила продолжить дело мужа и встать на защиту Украины от российских захватчиков.

В мае 2022 года в Харьковской области погиб мастер спорта по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов. Спортсмен был командиром отделения разведки в 93-й бригаде "Холодный Яр".

Читайте также Во время обороны Бахмута погиб мастер спорта по гандболу Роман Пронюк

Жена погибшего защитника Украины Алина Карнаухова решила продолжить дело мужа и вступила в ряды ВСУ. О своем мужественном поступке Алина рассказала изданию Обозреватель.

Это не было для меня каким-то очень трудным решением, идет война и каждый должен что-то делать для нашей победы. Мой муж погиб за эту победу, не доделал свое дело, потому что его жизнь унесли. И я не хочу, чтобы его смерть была тщетна. Я верю в нашу победу, но недооценивать врага я не имею права. И это мой величайший ужас, что все эти смерти будут напрасны. А они станут тщетными в тот момент, когда мы проигрываем. Поэтому вся ответственность на нас, на живых, потому что они уже сделали все, что могли, а мы остались и мы не имеем права позволить, чтобы это все напрасно,

– рассказала жена погибшего защитника Украины.

Что известно о Сергее Карнаухове