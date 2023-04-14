Звезда украинского баскетбола во второй раз сыграет в финале женской Евролиги

Капитан женской сборной Украины Алина Ягупова помогла турецкому Фенербахче пробиться в финал Евролиги. Украинка во второй раз в карьере будет бороться за престижный трофей.

Турецкий Фенербахче, в котором выступает баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова, пробился в финал женской Евролиги сезона 2022/23. В полуфинале турецкая команда одолела итальянский Скио 77:70, пишет 24 Канал.

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Вторая попытка неудержимой украинки

Украинская баскетболистка вышла в стартовой пятерке Фенербахче на матч против Скио. Алина провела на площадке 23 минуты. 31-летняя баскетболистка набрала 12 очков, сделала 4 подбора и 3 передачи. Также она допустила 2 урона и 4 фолов.

Видео результативного прохода Алины Ягуповой

В финальном поединке команда Ягуповой встретится с победителем пары Прага – Чукурува Мерсин. Матч пройдет в воскресенье, 16 апреля.