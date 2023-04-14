Турецький Фенербахче, в якому виступає баскетболістка збірної України Аліна Ягупова, пробився до фіналу жіночої Євроліги сезону 2022/23. У півфіналі турецька команда здолала італійський Скіо 77:70, пише 24 Канал.

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Друга спроба нестримної українки

Українська баскетболістка вийшла у стартовій п’ятірці Фенербахче на матч проти Скіо. Аліна провела на майданчику 23 хвилини. 31-річна баскетболістка набрала 12 очок, зробила 4 підбирання та 3 передачі. Також вона припустилася 2 втрат і 4 фолів.

Відео результативного проходу Аліни Ягупової

У фінальному поєдинку команда Ягупової зустрінеться з переможцем пари Прага – Чукурува Мерсін. Матч відбудеться у неділю, 16 квітня.