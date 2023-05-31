Алиев метко подколол болтливого Леоненко, вспомнив его дубль русскому Спартаку
31 мая 2023, 11:43Читати новину українською
Источник:инстаграмм Александра Алиева
Бывший полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Алиев поделился фотографией с Виктором Леоненко. Алиев тонко потролил языка Леоненко.
Бывшие динамовцы Александр Алиев и Виктор Леоненко встретились вне футбольного поля. Бывшие футболисты сделали общую фотографию, которую Алиев использовал, чтобы подколоть Леоненко, который всем раздает наставления и советы.
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Вспомнил его голы российскому клубу
Алиев вспомнил Леоненко его голы в ворота вражеского Спартака, о которых он всем рассказывает.
Легенда, убившая только Спартаку, и ходит, постоянно всем рассказывает это,
– написал Алиев.
Алиев потролил Леоненко / Скриншот из инстаграмма Александра
Главное о футбольной карьере болтливого Леоненко
- Приступал к карьере в родной России – Тюмень, Геолог и московское Динамо.
- Однако затем избрал правильное решение, перейдя в Украину и приняв украинское гражданство. В карьере Леоненко даже есть 14 сыгранных матчей за сборную Украины, у которых Виктор отличился 6 голами.
- В Украине поиграл за киевское Динамо – с 1992 по 1998 годы.
- Летом 1998-го перешел в ЦСКА Киев, а уже через два года в ФК Закарпатья.
- В июле 2002-го повесил бутсы на гвоздь.
- В общей сложности в своей карьере провел 276 поединков, в которых забил 128 голов и отдал только один ассист.