Лучший футболист в истории Ирана отказался от поездки на ЧМ-2022: объяснение легенды
Источник:инстаграмм Али Даэи
Бывший иранский футболист Али Даеи недавно получил приглашение посетить чемпионат мира по футболу. Однако из-за сложной политической ситуации в стране он отказался от визита.
В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется настоящий праздник футбола – чемпионат мира-2022. На мировой форум приглашены в качестве гостей легендарные игроки, ранее участвовавшие в Мундиалях.
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Среди приглашенных звезд футбола был легендарный иранский бомбардир Али Даеи. Однако бывший игрок Баварии отказался от поездки на Мундиаль. Причина – протесты, продолжающиеся в Иране с сентября.
Свое заявление Али Даеи опубликовал в Instagram.
В эти дни, когда большинство из нас чувствует себя плохо, я отказался от официального приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира с моей женой и дочками, чтобы быть с вами в моей стране и выразить соболезнования всем потерявшим близких семьям.
– написал Али Даеи.
Напомним, эксфорвард сборной Ирана поддержал протесты в своей стране против произвола властей. В октябре Али Даеи, вместе с другими спортсменами, был арестован. Сообщалось, что легендарному футболисту грозит смертная казнь.
Что известно о карьере Али Даеи
- Али Даеи родился в 1969 году. Большую часть своей карьеры провел в чемпионате Ирана.
- В 1996 году переехал в Катар, где играл за Аль-Садд.
- Иранский нападающий поиграл за немецкие Баварию, Арминию и Герту, а затем переехал в ОАЭ
- В 2003 году вернулся в родной Иран.
- За сборную Ирана отыграл 149 поединков и забил 109 мячей.
- Обладатель мирового рекорда по количеству голов, забитых за национальную сборную - 109, который побил в 2021 году Криштиану Роналду.
- Участник чемпионатов мира 1998 и 2006 годов.
- Летом 2007 года завершил карьеру.