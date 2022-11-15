Лучший футболист в истории Ирана отказался от поездки на ЧМ-2022: объяснение легенды

Бывший иранский футболист Али Даеи недавно получил приглашение посетить чемпионат мира по футболу. Однако из-за сложной политической ситуации в стране он отказался от визита.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре начнется настоящий праздник футбола – чемпионат мира-2022. На мировой форум приглашены в качестве гостей легендарные игроки, ранее участвовавшие в Мундиалях.

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Среди приглашенных звезд футбола был легендарный иранский бомбардир Али Даеи. Однако бывший игрок Баварии отказался от поездки на Мундиаль. Причина – протесты, продолжающиеся в Иране с сентября.

Свое заявление Али Даеи опубликовал в Instagram.

В эти дни, когда большинство из нас чувствует себя плохо, я отказался от официального приглашения ФИФА и Федерации футбола Катара посетить чемпионат мира с моей женой и дочками, чтобы быть с вами в моей стране и выразить соболезнования всем потерявшим близких семьям.

– написал Али Даеи.

Напомним, эксфорвард сборной Ирана поддержал протесты в своей стране против произвола властей. В октябре Али Даеи, вместе с другими спортсменами, был арестован. Сообщалось, что легендарному футболисту грозит смертная казнь.

Что известно о карьере Али Даеи