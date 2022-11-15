В неділю, 20 листопада, в Катарі розпочнеться справжнє свято футболу – чемпіонат світу-2022. На світовий форум запрошені в якості гостей легендарні гравці, які раніше приймали участь в Мундіалях.

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Серед запрошених зірок футболу був також легендарний іранський бомбардир Алі Даеї. Проте колишній гравець Баварії відмовився від поїздки на Мундіаль. Причина – протести, які тривають в Ірані з вересня.

Свою заяву Алі Даеї опублікував в Instagram.

У ці дні, коли більшість із нас почувається погано, я відмовився від офіційного запрошення ФІФА та Федерації футболу Катару відвідати чемпіонат світу з моєю дружиною та доньками, аби бути з вами в моїй країні та виразити співчуття всім родинам, які втратили близьких,

– написав Алі Даеї.

Нагадаємо, ексфорвард збірної Ірану підтримав протести в своїй країні проти свавілля влади. В жовтні Алі Даеї, разом з іншими спортсменами, був заарештований. Повідомлялося, що легендарному футболістові загрожує смертна кара.

Що відомо про кар'єру Алі Даеї