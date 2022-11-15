В неділю, 20 листопада, в Катарі розпочнеться справжнє свято футболу – чемпіонат світу-2022. На світовий форум запрошені в якості гостей легендарні гравці, які раніше приймали участь в Мундіалях.
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Серед запрошених зірок футболу був також легендарний іранський бомбардир Алі Даеї. Проте колишній гравець Баварії відмовився від поїздки на Мундіаль. Причина – протести, які тривають в Ірані з вересня.
Свою заяву Алі Даеї опублікував в Instagram.
У ці дні, коли більшість із нас почувається погано, я відмовився від офіційного запрошення ФІФА та Федерації футболу Катару відвідати чемпіонат світу з моєю дружиною та доньками, аби бути з вами в моїй країні та виразити співчуття всім родинам, які втратили близьких,
– написав Алі Даеї.
Нагадаємо, ексфорвард збірної Ірану підтримав протести в своїй країні проти свавілля влади. В жовтні Алі Даеї, разом з іншими спортсменами, був заарештований. Повідомлялося, що легендарному футболістові загрожує смертна кара.
Що відомо про кар'єру Алі Даеї
- Алі Даеї народився в 1969 році. Більшу частину своєї кар’єри провів в чемпіонаті Ірану.
- У 1996 році переїхав до Катару, де грав за Аль-Садд.
- Іранський нападник пограв за німецькі Баварію, Армінію та Герту, а потім переїхав до ОАЕ
- У 2003 році повернувся в рідний Іран.
- За збірну Ірану відіграв 149 поєдинків та забив 109 м'ячів.
- Володар світового рекорду за кількістю голів, забитих за національну збірну - 109, який побив у 2021 році Кріштіану Роналду.
- Учасник чемпіонатів світу 1998 і 2006 років.
- Влітку 2007-го завершив кар’єру.