Французский горнолыжник разбился на трассе Кубка мира: видео жутких кадров падения

13 января 2024, 13:40
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Источник:

Blick.ch

Едва не завершилось трагедией выступление титулованного горнолыжника Алексиса Пинтюро и на этапе Кубка мира. Спортсмен получил серьезные травмы после падения в супергиганте.

Трехкратный призер Олимпийских игр Алексис Пинтюро этой зимой решил отказаться от слалома и сосредоточиться на скоростных дисциплинах. Француз принял участие в супергиганте на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене.

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Неудачное завершение сезона

Во время скоростного спуска на легендарной трассе Лауберхорн 32-летний спортсмен потерял равновесие и контроль над лыжами. В этот момент его скорость была около 100 км/ч. Пинтюро неудачно приземлился лицом на снег и плохо перевернулся.

В результате такого приземления Алексис получил многочисленные травмы. По сообщениям Французской федерации лыжного спорта, Пинтюро сломал левую руку и порвал крестообразную связку колена. В больницу горнолыжника доставляли вертолетом прямо с трассы. Разумеется, этот сезон для титулованного спортсмена уже завершился.

Видео ужасного падения Пинтюро

Что известно о Пинтюро

  • Алексис Пинтюро – трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка мира 2020/21 в общем зачете.
  • Француз трижды завоевал медали на Олимпийских играх: "серебро" и "бронзу" в Пхенчхане-2018, еще одну бронзовую награду выиграл в гигантском слаломе на Играх-2014.
  • Кроме того, Пинтюро – рекордсмен среди горнолыжников по количеству побед на этапах Кубка мира (34).
  • В прошлую субботу Алексис стал отцом. У спортсмена родился первый ребенок – дочь Олимпия.
Автор: Сергій Шаховець