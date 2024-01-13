Триразовий призер Олімпійських ігор Алексіс Пінтюро цієї зими вирішив відмовитися від слалому та зосередитися на швидкісних дисциплінах. Француз взяв участь у супергіганті на етапі Кубка світу у швейцарському Венгені.

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Невдале завершення сезону

Під час швидкісного спуску на легендарній трасі Лауберхорн 32-річний спортсмен втратив рівновагу та контроль над лижами. У цей момент його швидкість була близько 100 кілометрів на годину. Пінтюро невдало приземлився обличчям на сніг та погано перевернувся.

Внаслідок такого приземлення Алексіс отримав чисельні травми. За повідомленнями Французької федерації лижного спорту, Пінтюро зламав ліву руку та порвав хрестоподібну зв'язку коліна. До лікарні гірськолижника доставляли гелікоптером прямо з траси. Зрозуміло, що цей сезон для титулованого спортсмена вже завершився.

Відео жахливого падіння Пінтюро

Що відомо про Пінтюро