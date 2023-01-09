После феерического матча: украинский защитник впервые попал в символическую сборную в Бельгии
Источник:SofaScore
Определилась символическая сборная лучших игроков 19 тура бельгийской Лиги Жупиле. В нее впервые попал украинец Алексей Сыч.
Арендованный у Руха правый защитник Алексей Сыч выдал классный матч в Бельгии. Футболист отметился не только дебютным голом в футболке Кортрейка в ворота Левена, но и ассистировал во время первого взятия ворот соперника.
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Дебютное отличие в Европе
Кортрейк победил Лёвен со счетом 2:3.
21-летний украинский футболист удостоился попадания в символическую сборную 19 тура Лиги Жупиле по версии авторитетного статистического портала SofaScore.
За игру Сычу поставили одну из самых высоких оценок – 8.4 балла. Больше всего у Луи Патриса и Сенне Линена – по 8.6.
Отметим, что это дебютное попадание в сборную для Алексея.
Символическая сборная 19-го тура в Бельгии / Скриншот из SofaScore
- Напомним, что 6 сентября 2022 года Кортрейк арендовал Алексея Сыча. Срок аренды до конца текущего сезона – 30 июня 2023 года. В сделке есть опция выкупа футболиста.
- За бельгийский клуб правый защитник уже провел 13 матчей, в которых забил один гол и совершил два ассиста.