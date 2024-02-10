Историческая победа: украинец Середа завоевал медаль чемпионата мира на 10-метровой вышке
18-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа стал бронзовым призером чемпионата мира в прыжке с 10-метровой вышки. Это первая в истории медаль Украины в этой программе.
В катарской Дохе на чемпионате мира по водным видам спорта Алексей Середа получил историческую для Украины медаль. 18-летний спортсмен получил бронзовую награду в одиночном прыжке с 10-метровой вышки.
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В финал прыжков с 10-метровой вышки Середа вышел с пятым результатом в полуфинале. Там украинец набрал всего 441.70 балла за свои прыжки.
В финале Алексей Середа набрал за выступление 528.65 балла и получил "бронзу". Это первая в истории медаль Украины в мужских одиночных прыжках с 10-метровой вышки на ЧМ по водным видам спорта.
Лучше среды выступили только представители Китая Хао Ян и Юань Цао: первый стал чемпионом мира, а второй – обладателем "серебра".
Чемпионат мира 2024. Прыжки в воду, 10-метровая вышка (мужчины)
1. Хао Ян (Китай) – 564.05 балла
2. Юань Цао (Китай) – 553.20
3. Алексей Середа (Украина) – 528.65