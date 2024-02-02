18-летний спортсмен с теплом вспоминает жизнь до 24 февраля 2022 года, хотя тогда в Украине уже шла война (с 2014 года), но она не была территориально такой масштабной. Алексей Середа на себе почувствовал, что такое российская агрессия, когда над головой летают вражеские снаряды.

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Враг едва не забрал жизнь отца Середы

Чемпион Европы по прыжкам в воду рассказал, как во время одного из обстрелов вражеский снаряд попал в его дом в Николаеве. К счастью, в тот момент ни Алексея, ни его отца не было в доме. Поход к другу спас отцу Алексея жизнь.

"Скучаю по довоенному времени. Жизнь тогда была для меня легкой, но сейчас в один момент я могу потерять все. Когда ложишься спать, ты слышишь звуки снарядов, которые летят над твоим домом, ты даже можешь их увидеть, а также сирены, которые означают, что тебе нужно встать и найти где-то (безопасное место – 24 Канал) из-за воздушной тревоги. Ты можешь пойти на тренировку и умереть", – рассказал ужасные подробности Среда.

Когда началась война, в мой дом в Николаеве попал снаряд. Мне повезло, потому что меня там не было, а отец поехал к другу. Если бы он был в доме, он бы просто умер. Это странно и трудно, потому что вы не можете планировать будущее, но это так и есть,

– добавил спортсмен.

Отметим, что в Николаеве остается немало семей украинских спортсменов, которые несмотря на постоянные обстрелы не покидают родных домов. Одним из таких примеров является семья известной фехтовальщицы Ольги Харлан.