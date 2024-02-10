У катарській Досі на чемпіонаті світу з водних видів спорту Олексій Середа здобув історичну для України медаль. 18-річний спортсмен здобув бронзову нагороду в одиночному стрибку з 10-метрової вишки.

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До фіналу стрибків з 10-метрової вишки Середа вийшов з п'ятим результатом у півфіналі. Там українець набрав загалом 441.70 бала за свої стрибки.

У фіналі Олексій Середа набрав за виступ 528.65 бали й здобув "бронзу". Це перша в історії медаль України у чоловічих одиночних стрибках з 10-метрової вишки на ЧС з водних видів спорту.

Краще за Середу виступили лише представники Китаю Хао Ян та Юань Цао: перший став чемпіоном світу, а другий – володарем "срібла".

Чемпіонат світу 2024. Стрибки у воду, 10-метрова вишка (чоловіки)

1. Хао Ян (Китай) – 564.05 бала

2. Юань Цао (Китай) – 553.20

3. Олексій Середа (Україна) – 528.65

Важливо. Це третя медаль України на чемпіонаті світу 2024 року в Досі і друга – в стрибках у воду.