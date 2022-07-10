Украинский силач Новиков во второй раз подряд завоевал титул Strongman Classic

Стронгмэн Алексей Новиков защитил титул Strongman Classic. Турнир состоялся в Великобритании

Новиков призывает донатить на ВСУ

Украинец набрал 54 балла в общем зачете. Он на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от "серебра" занял американец Эван Синглтон (41.5), пишет 24 канал.

К стати Украинский стронгмен Новиков – самый сильный мужчина Европы

В прошлом году Алексей завоевал первенство на этом турнире.

Соревнования состояли из 5 этапов: подъема гантелей/дамбла (где неофициальный мировой рекорд – 153 килограмма – принадлежит именно Новикову), "ворот Геркулеса", "прогулки фермера" с грузом, тяги акселя и подъема камней на пьедестал.

После победы стронгмен обратился к своим подписчикам в инстаграмме. Он призывает аудиторию донатить на Вооруженные Силы Украины.

Лучшее поздравление для меня – это донат для пацанов,

– написал спортсмен.

Титулы украинского силача