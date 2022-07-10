Новиков призывает донатить на ВСУ
Украинец набрал 54 балла в общем зачете. Он на 12 баллов опередив ближайшего соперника – канадца Митчелла Гупера (42 очка). Третье место с отставанием всего полбалла от "серебра" занял американец Эван Синглтон (41.5), пишет 24 канал.
К стати Украинский стронгмен Новиков – самый сильный мужчина Европы
В прошлом году Алексей завоевал первенство на этом турнире.
Соревнования состояли из 5 этапов: подъема гантелей/дамбла (где неофициальный мировой рекорд – 153 килограмма – принадлежит именно Новикову), "ворот Геркулеса", "прогулки фермера" с грузом, тяги акселя и подъема камней на пьедестал.
После победы стронгмен обратился к своим подписчикам в инстаграмме. Он призывает аудиторию донатить на Вооруженные Силы Украины.
Лучшее поздравление для меня – это донат для пацанов,
– написал спортсмен.
Титулы украинского силача
- 26-летний спортсмен является обладателем титула "Самый сильный человек мира" 2020 года. В 2022-м на этих же соревнованиях занял третье место.
- "Самый сильный человек Европы" 2022 года, вицечемпион 2021-го.
- Двухкратный чемпион Strongman Classic (2021, 2022) и в общей сложности 5-кратный призер турниров Giants Live.
- Вицечемпион Arnold Strongman Classic 2022 года.
- Четыре раза подряд (2016-2019) получал титул "Самого сильного человека Украины".