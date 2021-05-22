Впервые с 2010 года у нас будет за кого переживать в решающей стадии главной баскетбольной лиги мира. 11 лет назад такой опыт нам подарил Кирилл Фесенко. Его "Юта" заняла 5-е место в Западной конференции, а в плей-офф сумела преодолеть первый раунд. Обыграв "Денвер", "джазмены" наткнулись на будущих чемпионов. Для того, чтобы обыграть команду украинца, "Лейкерс" Коби Брайанта хватило четырех матчей.

Чтобы описать путь Алексея Леня к долгожданному выступлению в плей-офф НБА, одного лишь слова "тернистый" будет совершенно недостаточно. Речь идет о почти десяти годах ожидания – от дебюта в студенческой лиге осенью 2011-го до решающего матча против "Индианы" в мае 2021-го. Украинец даже попал в не слишком почетный рейтинг баскетболистов, которые никогда не играли в плей-офф. В таком зачете Лень вошел в десятку баскетболистов в истории лиги. Среди действующих игроков он вообще лидирует по этому показателю. Цифра действительно впечатляющая – 530 матчей в НБА. Ни один из них в плей-офф.

В то же время Убийственный данк украинца Леня через двух игроков попал в топ-10 моментов НБА: видео

За свои первые семь лет в американской лиге украинец всерьез натерпелся. И дело не только в травмах, которые традиционно досаждают центровым. "Финикс" выбрал Леня под многообещающим пятым номером драфта (вот вам несколько пятых номеров разных лет – Дуэйн Уэйд, Кевин Лав, Рики Рубио, Демаркус Казинс, Йонас Валанчюнас). Однако в лагере "Санз" совсем не уделяли внимания развитию баскетболиста. Кроме этого, диапазон действий Леня, который в своей студенческой команде был более многосторонним игроком, существенно сузили. Добавьте сюда непрерывное депрессивное нахождение на дне турнирной таблицы без каких-либо перспектив и на выходе получим серьезное основание для вот такого заявления баскетболиста:

"Думаю, в течение двух сезонов в "Атланте" я улучшил свою игру гораздо больше, чем за пять сезонов в "Финиксе". Я доказал, что могу бросать трехочковые. Я научился лучше завершать атаки из-под корзины. Я стал лучше действовать в обороне".

Переход в "Атланту" в 2018-м действительно положительно повлиял на баскетболиста. Украинец не то чтобы существенно прибавил в игре, впрочем, смена обстановки откровенно пошла ему на пользу. Шансом перезапустить карьеру он, правда, не воспользовался, довольно быстро потеряв место в стартовой пятерке. Но вместо этого Лень стал важным игроком ротации. Роль второго центрового позволила украинцу прорабатывать защитные навыки. Баскетболист рассчитывал остаться в "Атланте" дольше, ожидая предложения относительно нового контракта. В клубе решили иначе.

В результате обмена Лень зимой 2020-го оказался в "Сакраменто" и там впервые в карьере получил возможность почувствовать накал борьбы за плей-офф. Новичок умело делал свой вклад в игру команды, и если бы не ковидная эпидемия, Лень мог бы прервать неприятную серию еще в прошлом сезоне. Впрочем, чемпионат остановили, а уже во время доигрывания в пузыре запала "Сакраменто" для прорыва не хватило. Когда же украинский центровой осенью прошлого года подписал контракт с "Торонто", казалось, что наконец Лень попал в команду, с которой сыграет в плей-офф. Однако уже в январе Алексея отчислили.

Уже через четыре дня Лень пополнил ряды "Вашингтона", но не было никаких оснований надеяться увидеть "Уизардс" в восьмерке лучших Восточной конференции. Однако сумасшедший весенний рывок столичных парней позволил им буквально ворваться в список команд, которые таки сыграют в плей-офф. Первой и такой долгожданной игре на выбывание для украинского центрового.