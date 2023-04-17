Павел Котов – Алексей Крутых (Украина) 2:1 (6:7 / 6:4 / 6:1)

В испанской Барселоне стартовал престижный теннисный турнир среди мужчин категории ATP500, пишет 24 канал. Участие в соревновании на почве принимают 48 топ-теннисистов мира.

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В их числе оказался и один представитель Украины. Первая ракетка страны Алексей Крутых преодолел в квалификации двух соперников – Миляна Зекича из Сербии и Уго Гренье из Франции.

Трудная победа в первом сете

Это был второй турнир ATP в карьере Крутых после дебюта в Катаре в феврале. Судьба свела киевлянина в первом раунде с представителем страны-террористки Павелом Котовым.

Алексей неплохо начал поединок, взяв на нервах первый сет. Соперники не отдавали друг другу свои гейма, а на тайбрейке украинец взял на одну чужую подачу больше.

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Провал в решающей фазе

Впрочем, после этого Алексей сдулся. Во втором сете он проиграл третий гейм на своих подачах, что позволило Котову выиграть сет. А в решающем Крутых и вовсе взял лишь один гейм, без шансов уступив сопернику.

Таким образом, Павел берет реванш у Алексея, который одолел его в квалификации к вышеупомянутому турниру в Катаре. Следующим соперником россиянина станет 14-я ракетка мира Кэмерон Норри из Великобритании.