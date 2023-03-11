Доказывает, что должен быть "горняком": игрок Шахтера забил гол-красавец в Азербайджане – видео

Алексей Кащук всеми силами рвется в основной состав донецкого Шахтера. Вингер оформил красивый гол из штрафного положения.

Алексей Кащук на правах аренды выступает за азербайджанский Сабах. Украинский вингер забил свой 11 гол в сезоне за временную команду. 24 канал.

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На наступающем на пяти лидере Азербайджана Сабах в борьбе за титул чемпиона на своем пути разгромил Сумгаит (4:0). Уверенной победе команды из Баку посодействовал и гол украинского полузащитника Алексея Кащука. При счете 1:0 чемпион мира U-20 взял на себя ответственность исполнить штрафной удар. Арендованный Шахтером игрок уверенно отправил мяч в правую "девятку" ворот соперника.

Видео гола Алексея Кащука (4:23):

Карьера украинского вингера

Кащук – воспитанник донецкого Шахтера, однако за "горняков" ни одного поединка 22-летний вингер так и не провел.

Алексей в свое время играл на правах аренды в Мариуполе, за который Кащук провел 22 поединка и забил 4 гола.

Пока Алексей все еще принадлежит Шахтеру, однако снова временно выступает за другой коллектив - Сабах, за который Кащук провел уже 22 матча, забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

Также Алексей – чемпион мира-2019 в составе сборной Украины U-20. Кащук был одним из тех игроков "сине-желтых", кто создавал настоящую остроту у ворот соперника на молодежном Мундиале.

Кащук выступает за молодежную сборную Украины, которую возглавляет Руслан Ротань. У Алексея есть все шансы поехать с "сине-желтыми" на молодежное Евро-2023.

Сабах в турнирной таблице чемпионата Азербайджана идет вторым, отставая от лидера – Карабаха – на шесть очков.