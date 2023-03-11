Олексій Кащук на правах оренди виступає за азербайджанський Сабах. Український вінгер забив свій 11 гол у сезоні за тимчасову команду, пише 24 канал.

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Сабах, який наступає на п'яти лідеру Азербайджана у боротьбі за титул чемпіона, на своєму шляху розгромив Сумгаїт (4:0). Впевненій перемозі команди з Баку посприяв і гол українського півзахисника Олексія Кащука. За рахунку 1:0 чемпіон світу U-20 взяв на себе відповідальність виконати штрафний удар. Орендований Шахтарем гравець впевнено відправив м'яч у праву "дев'ятку" воріт суперника.

Відео гола Олексія Кащука (4:23):

До речі, Сабах у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану йде другим, відстаючи від лідера – Карабаха – на шість очок.

Кар'єра українського вінгера