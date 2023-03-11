Олексій Кащук на правах оренди виступає за азербайджанський Сабах. Український вінгер забив свій 11 гол у сезоні за тимчасову команду, пише 24 канал.
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Сабах, який наступає на п'яти лідеру Азербайджана у боротьбі за титул чемпіона, на своєму шляху розгромив Сумгаїт (4:0). Впевненій перемозі команди з Баку посприяв і гол українського півзахисника Олексія Кащука. За рахунку 1:0 чемпіон світу U-20 взяв на себе відповідальність виконати штрафний удар. Орендований Шахтарем гравець впевнено відправив м'яч у праву "дев'ятку" воріт суперника.
Відео гола Олексія Кащука (4:23):
Кар'єра українського вінгера
- Кащук – вихованець донецького Шахтаря, проте за "гірників" жодного поєдинка 22-річний вінгер так і не провів.
- Олексій свого часу грав на правах оренди у Маріуполі, за який Кащук провів 22 поєдинка та забив 4 гола.
- Наразі Олексій все ще належить Шахтарю, проте знову тимчасово виступає за інший колектив – Сабах, за який Кащук провів вже 22 матчі, забив 11 голів та віддав 7 асистів.
- Також Олексій – чемпіон світу-2019 в складі збірної України U-20. Кащук був одним із тих гравців "синьо-жовтих", хто створював справжню гостроту біля воріт суперника на молодіжному Мундіалі.
- Наразі Кащук виступає за молодіжну збірну України, яку очолює Руслан Ротань. Олексій має усі шанси поїхати з "синьо-жовтими" на молодіжне Євро-2023.