Алексеева призвала атлетов России приехать в разбитые города Украины после слов "это во благо"

Украинская синхронистка Марина Алексеева рассказала, как российские спортсмены отреагировали на сообщение о войне. Украинка была в шоке от ответа атлетов страны-агрессора.

Алексеева: Посмотрите на эту мирную операцию, почувствуйте ее на себе

Марина Алексеева рассказала, что с первых дней войны получила уведомление от трех российских спортсменов. Однако ответ атлетов не удивил. Они тоже верят в "мирную спецоперацию" российских войск в Украине.

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Спортсмены страны-агрессора полагают, что все действия российских войск производят только добро украинскому народу. Бронзовый призер в Токио-2020 в артистическом плавании пригласил своих коллег по цеху из России приехать в разрушенные украинские города, чтобы те посмотрели на так называемую спецоперацию.

Общались. Отреагировали. И знаете, как? Они пишут: "Это же вам во благо. Это же мирная операция". Такое в самом начале войны написало около трех человек. Я им в ответ тоже чуть-чуть написала, мол, давайте приходите, посмотрите на эту мирную операцию, почувствуйте ее на себе. А они стоят на своем: "Это же вам во благо. Чтобы у вас все было хорошо",

– рассказала Марина Алексеева.