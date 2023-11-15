Шедевр в ворота македонцев произвел впечатление: защитником Динамо заинтересовались в Серии А

Сразу два итальянских клуба заинтересовались универсальным футболистом Динамо Александром Караваевым. В ближайшее трансферное окно игрок сборной Украины может сменить клубную прописку.

На Апеннинах заинтересовались защитником Динамо и сборной Украины Александром Караваевым. Середняк Серии А Удинезе вскоре запросит трансферную стоимость 31-летнего футболиста.

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Появится ли еще один украинец в Серии А

Кроме того, Фрозиноне тоже присматривается к Караваеву. "Канарейки" в этом сезоне вернулись в элиту и требуют усиления состава.

Также сообщается об интересе к динамовцу из Турции. Однако Бешикташ надеется дождаться лета и только тогда подписать универсального игрока.

Интересно, что слухи об интересе к Караваеву появились накануне матча сборных Украины и Италии. В отборе Евро-2024 Александр забил фантастический гол в ворота Северной Македонии (2:0). Возможно, именно этим можно объяснить заинтересованность с Апеннин.

Отметим, что Александр Караваев с успехом может сыграть на обоих флангах. Опытный футболист при необходимости закрывает позиции защитника и вингера.

В нынешнем сезоне Караваев сыграл за Динамо 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Также на счету Александра две голевые передачи.

В сборной Караваев играет с октября 2015 года. За это время он сыграл 49 поединков и отличился тремя результативными ударами.

Защитник Динамо был участником Евро-2020, где отыграл все поединки и стал четвертьфиналистом турнира.

Трансферная стоимость Караваева по данным Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года.

. У Александра Караваева уже есть легионерский опыт. Правда, его нельзя назвать успешным. В сезоне 2016/17 украинец играл на правах аренды за турецкий Фенербахче. Однако из-за недоразумения с главным тренером команды Диком Адвокатом сыграл лишь 6 матчей (1 гол+1 ассист) и по завершении сезона вернулся в Украину.