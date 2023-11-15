Шедевр в ворота македонцев произвел впечатление: защитником Динамо заинтересовались в Серии А
Источник:Tutto Mercato
Сразу два итальянских клуба заинтересовались универсальным футболистом Динамо Александром Караваевым. В ближайшее трансферное окно игрок сборной Украины может сменить клубную прописку.
На Апеннинах заинтересовались защитником Динамо и сборной Украины Александром Караваевым. Середняк Серии А Удинезе вскоре запросит трансферную стоимость 31-летнего футболиста.
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Появится ли еще один украинец в Серии А
Кроме того, Фрозиноне тоже присматривается к Караваеву. "Канарейки" в этом сезоне вернулись в элиту и требуют усиления состава.
Также сообщается об интересе к динамовцу из Турции. Однако Бешикташ надеется дождаться лета и только тогда подписать универсального игрока.
Интересно, что слухи об интересе к Караваеву появились накануне матча сборных Украины и Италии. В отборе Евро-2024 Александр забил фантастический гол в ворота Северной Македонии (2:0). Возможно, именно этим можно объяснить заинтересованность с Апеннин.
- Отметим, что Александр Караваев с успехом может сыграть на обоих флангах. Опытный футболист при необходимости закрывает позиции защитника и вингера.
- В нынешнем сезоне Караваев сыграл за Динамо 13 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Также на счету Александра две голевые передачи.
- В сборной Караваев играет с октября 2015 года. За это время он сыграл 49 поединков и отличился тремя результативными ударами.
- Защитник Динамо был участником Евро-2020, где отыграл все поединки и стал четвертьфиналистом турнира.
- Трансферная стоимость Караваева по данным Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро. Контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года.