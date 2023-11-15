На Апеннінах зацікавилися захисником Динамо та збірної України Олександром Караваєвим. Середняк Серії А Удінезе незабаром зробить запит стосовно трансферної вартості 31-річного футболіста.

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Чи з'явиться ще один українець в Серії А

Крім того, Фрозіноне теж приглядається до Караваєва. "Канарки" в цьому сезоні повернулися до еліти та потребують посилення складу.

Також повідомляється про інтерес до динамівця з Туреччини. Проте Бешикташ сподівається дочекатися літа і лише тоді підписати універсального гравця.

Цікаво, що чутки про інтерес до Караваєва з'явилися напередодні матчу збірних України та Італії. У відборі Євро-2024 Олександр забив фантастичний гол у ворота Північної Македонії (2:0). Можливо саме цим можна пояснити зацікавленість з Апеннін.

Зазначимо, що Олександр Караваєв з успіхом може зіграти на обох флангах. Досвідчений футболіст за потреби закриває позиції захисника та вінгера.

У нинішньому сезоні Караваєв зіграв за Динамо 13 матчів у всіх турнірах та забив 3 голи. Також на рахунку Олександра дві гольові передачі.

У збірній Караваєв грає з жовтня 2015 року. За цей час він зіграв 49 поєдинків та відзначився трьома результативними ударами.

Захисник Динамо був учасником Євро-2020, де відіграв усі поєдинки та став чвертьфіналістом турніру.

Трансферна вартість Караваєва за даними Transfermarkt становить 2,5 мільйона євро. Контракт з "біло-синіми" розрахований до літа 2025 року.

Цікаво. Олександр Караваєв вже має легіонерський досвід. Щоправда, його не можна назвати успішним. У сезоні 2016/17 українець грав на правах оренди за турецький Фенербахче. Проте через непорозуміння з головним тренером команди Діком Адвокатом зіграв лише 6 матчів (1 гол+1 асист) та по завершенні сезону повернувся в Україну.