Александрия – Заря: где смотреть
Полуфинальный матч Кубка Украины Александрия – Заря состоится в среду, 21 апреля, в 18:30. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1".
К слову Снимет Ли Агробизнес скальп с Динамо, битва Александрии и Зари: анонс 1/2 финала Кубка Украины
Онлайн-трансляция матча Александрия – Заря доступна на видеосервисах Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.
На сайте Oll.tv можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен (в зависимости от наполненности пакета).
Александрия – Заря: матч пройдет с болельщиками
- Матч 1/2 финала Кубка Украины между Александрией и Зарей пройдет со зрителями на трибунах. Кировоградская область находится в желтой зоне заражения COVID-19, что предусматривает доступ ограниченного количества болельщиков на трибуны.
- Александрия уже начала реализацию билетов на кубковый матч. Купить билеты можно онлайн или в кассах стадиона "Ника".
- В четвертьфинале Кубка Александрия прошла Днепр-1 (4:3 по пенальти), а Заря обыграла Верес (2:1).