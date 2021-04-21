Александрия – Заря: где смотреть

Полуфинальный матч Кубка Украины Александрия – Заря состоится в среду, 21 апреля, в 18:30. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине – на телеканале "Футбол 1".

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Онлайн-трансляция матча Александрия – Заря доступна на видеосервисах Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

На сайте Oll.tv можно оформить разовую подписку на 24 часа за 62 гривны. Доступ к трансляциям матча на один месяц обойдется от 109 гривен (в зависимости от наполненности пакета).

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